РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 15 июл. Спортивный праздник «Дзержинский- территория спорта» прошел 14 июля в Томилинском лесопарке, сообщил глава горокруга Виталий Панаморенко.

«Четырнадцатого июля на площадке для занятий воркаутом, расположенной в Томилинском лесопарке, прошло праздничное мероприятие «Дзержинский - территория спорта». Свои умения гостям продемонстрировали воспитанники спортивной школы «Орбита», спортшколы по футболу «Орбита-юниор» и СШОР «Союз», - написал Панаморенко в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в мероприятии участвовали представители спортобъединений города, клуб бокса «Угреша», танцевальные коллективы. Почетным гостем стала бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере 2010 года Наталья Коростелева.

«На портале «Добродел» проходит голосование за наш (Томилинский - ред.) лесопарк, за то, каким ему быть. Наш выбор - развитие физкультуры и спорта», - заключил Панаморенко.