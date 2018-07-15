РИАМО - 15 июл. Московский метрополитен в воскресенье организует в вагонах прямую трансляцию финала чемпионата мира по футболу, начало встречи в 18:00, сообщает ТАСС.

«В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии. Чтобы наши пассажиры, находясь в пути, могли стать свидетелями финальной игры за первое место в рамках чемпионата мира по футболу, мы организуем трансляцию в поездах метро, оснащенных экранами», - сказал первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По его словам, игра в прямом эфире будет транслироваться на 8,72 тысячи экранах в 1896 вагонах столичной подземки.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдет на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, за кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. Начало в 18:00.