РИАМО - 15 июл. В депо и едином диспетчерском центре (ЕДЦ) «Аэроэкспресс» в столице прошла экскурсия для всех желающих, на ней можно было увидеть, как ремонтируют поезда, и узнать о координации движения аэроэкспрессов на всех направлениях, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В депо и едином диспетчерском центре «Аэроэкспресс» состоялась открытая экскурсия для пассажиров и всех желающих, приуроченная к празднованию Дня московского транспорта. В ходе мероприятия экскурсанты осмотрели подвижной состав «Аэроэкспресс» в депо компании, увидели, как проходит обслуживание и ремонт электропоездов», - говорится в сообщении.

Также на экскурсии можно было узнать об особенностях работы и обучения локомотивных бригад и их задачах.

После осмотра депо группы отправились на «Аэроэкспресс» с Белорусского вокзала для посещения ЕДЦ в офисе компании в аэропорту «Шереметьево». Сотрудники центра в режиме реального времени продемонстрировали, как происходит координация движения аэроэкспрессов на всех направлениях, осуществляется контроль над состоянием безопасности и изменением оперативной обстановки на объектах и многое другое.

«В экскурсии приняли участие более 30 человек, заявок поступило еще больше. В связи с этим, было принято решение сформировать группы второй очереди и организовать дополнительную аналогичную экскурсию до конца лета. Мы рады показать нашим пассажирам часть большой работы, которую ежедневно проделывают сотрудники компании», - отметил исполняющий обязанности гендиректора «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский.

Экскурсия состоялась в рамках празднования Дня московского транспорта. 14 июля двери для посетителей открыли также автобусные парки, трамвайные депо и ситуационный центр ЦОДД.