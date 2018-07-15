РИАМО - 15 июл. Температура воздуха в столице ожидается до плюс 31 градуса, таким образом воскресенье может стать самым теплым днем с начала июля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

ЧМ-2018 шел к своей кульминации целый месяц, и все разрешится в воскресенье относительно очень быстро, а вот в Москве кульминация лета только начинается и продлится гораздо дольше.

«15 июля в столице России переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха – плюс 29-31 градус. Ветер северо-восточный, восточный 5-8 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Сегодняшний день может стать самым теплым с начала июля», - говорится в сообщении.

В 18 часов на стадионе «Лужники» стартует финальный матч между сборными Франции и Хорватии. К этому времени температура едва понизится до плюс 30 градусов, завершится игра при плюс 29 градусах. Относительная влажность во время игры составит 55-60%.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдет на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, за кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. Начало в 18:00.