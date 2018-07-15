РИАМО - 15 июл. Президент России Владимир Путин пообещал иностранным болельщикам, полюбившим Россию, продумать комфортный визовый режим после чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте Кремля.

Президент посетил Большой театр, где накануне финала ЧМ-2018 состоялся гала-концерт с участием звезд мировой оперы. На праздничный вечер были приглашены представители иностранных делегаций, прибывших в Москву на финальный матч мундиаля, президент и члены совета FIFA, главы футбольных ассоциаций, легендарные футболисты и гости ЧМ-2018.

«До завершения чемпионата мира FIFA остались считанные часы. И сегодня, накануне финала главного футбольного турнира планеты, уверен, нас объединяют общие чувства. Мы с нетерпением ждем матч, который определит лидера мирового футбола, но при этом, конечно, грустим, что грандиозный спортивный праздник, подаривший так много позитивных эмоций, ярких впечатлений, новых друзей, почти завершен», - сказал Путин.

Он отметил, что Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату. Эти усилия по достоинству оценили спортсмены, которым были созданы все условия для того, чтобы показать максимум своих возможностей, и СМИ.

«И, конечно, болельщики. Хотел бы особо отметить, что, приехав в Россию поддержать свои национальные сборные, они представили все многообразие международной футбольной семьи», - добавил президент.

Он выразил признательность за миллионы добрых слов, сказанных гостями чемпионата в адрес России и жителей страны.

«Знаем, что зарубежные гости, болельщики не раз говорили, что хотели бы вернуться к нам вновь, привезти свои семьи, своих друзей. И мы обязательно продумаем для болельщиков, полюбивших Россию, максимально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашей страной, тем более что потенциал у этого знакомства неисчерпаем», - подчеркнул Путин.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдет на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, за кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. Начало в 18:00.