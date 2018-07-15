РИАМО - 15 июл. В столице в воскресенье прогнозируется дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду, москвичам и гостям столицы рекомендовали быть осторожными в непогоду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, 15 июля в течение дня в городе Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточный, восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду.

«Будьте осторожны и внимательны», - заключается в материале.

В воскресенье погода будет носить по-настоящему летний характер: жара в совокупности с кратковременными ливневыми дождями, местами сопровождающимися грозами. Температура воздуха повысится до отметок 26-28 градусов в Москве и до 23-28 градусов по области.