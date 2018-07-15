РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июл. Двое жителей микрорайона Климовск подмосковного Подольска и один гражданин Таджикистана погибли вечером 13 июля между деревнями Дракино и Калиново в Серпуховском районе в ДТП, сообщил «РИАМО в Подольске» знакомый погибших.

Он уточнил, что около восьми часов вечера между деревнями Дракино и Калиново в Серпуховском районе иномарка столкнулась лоб в лоб с ВАЗ-21011.

«Четыре молодых мужчины из Климовска ехали на Mitsubishi Space Star отдыхать на Оку. Водитель с большой скоростью обгонял машину, хотя это запрещено знаком, и выехал на встречную полосу через сплошную линию. В итоге в Mitsubishi Space Star погибли двое человек с пассажирской стороны, им было 28 и 30 лет, а из «Лады» - пассажир на переднем сиденье, гражданин Таджикистана, вылетел на асфальт и умер мгновенно», - сказал собеседник агентства.

По его словам, Mitsubishi Space Star вылетел с дороги в поле и загорелся, но его потушили. Водитель иномарки и пассажир, который сидел за ним, живы. Четверо пострадавших в аварии находятся в больнице.