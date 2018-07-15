РИАМО - 15 июл. Перед финальным матчем чемпионата мира по футболу на Фестивале болельщиков FIFA на Воробьевых горах в столице выступит индонезийский барабанщик, он будет играть с 14:00 до 18:00, говорится в сообщении пресс-службы департамента спорта и туризма Москвы.

«15 июля в день финала ЧМ-2018 посетители Фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах услышат выступление индонезийского ударника, многократного рекордсмена по продолжительности игры на барабанах Кунто Хартоно. Музыкант будет играть четыре часа без перерыва с 14:00 до 18:00», - говорится в сообщении.

Выступление пройдет на смотровой площадке (улица Косыгина, напротив входа G2 Фестиваля болельщиков FIFA).

На сцене фестиваля в заключительный день мундиаля выступят российская певица Елена Темникова и итальянский диджей Benny Benassi. Посетители также увидят трансляцию церемонии закрытия (начало в 17:00) и финала чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (начало в 18:00).

Площадка фестиваля будет работать для посетителей с 15:00.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдет на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, за кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии.