РИАМО - 15 июл. В подмосковном Серпухове 22 июля состоится мероприятие, посвященное Международному дню бокса, в его рамках проведут возложение цветов и спортивный праздник, сообщается на сайте администрации города.

«22 июля в городском округе Серпухов впервые состоится массовое мероприятие, посвященное Международному дню бокса. В его рамках запланировано торжественное возложение цветов к стеле «Город воинской доблести». Оно начнется в 10:00», - говорится в сообщении.

Кульминацией спортивного праздника станет программа на площади Владимира Храброго. Все присутствующие на мероприятии смогут насладиться показательными выступлениями боксеров мирового уровня, поучаствовать во флешмобе и массовой тренировке «Бой с тенью».

Также гостей ожидает конкурс «Сильнейший удар», победители которого станут счастливыми обладателями техники Apple. В завершении мероприятия - концерт группы «Ума Турман» и праздничный фейерверк.

Начало спортивного праздника в 15:00.