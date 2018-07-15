РИАМО - 15 июл. В поселке Белоомут городского округа Луховицы и в деревне Леониха городского округа Чехов найдено шесть артиллерийских снарядов, угрозы жизни населения нет, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Четырнадцатого июля в 10:30 от ЕДДС городского округа Луховицы поступило сообщение об обнаружении пяти артиллерийских снарядов (155-миллиметрового калибра). Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений - 5,5 километров», - говорится в сообщении.

Боеприпасы найдены по адресу: городской округ Луховицы, поселок Белоомут, лесной массив. Подана заявка на их изъятие и уничтожение силами ПСО-22. Работы запланированы на воскресенье.

Также обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны в лесу возле СНТ «Флора» в деревне Леониха городского округа Чехов.

«Четырнадцатого июля 2018 в 13:10 от ЕДДС городского округа Чехов поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ (86-миллиметрового калибра). Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений - 1 километр», - уточняется на сайте.

Уничтожение боеприпаса запланировано на воскресенье силами министерства обороны РФ.