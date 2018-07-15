РИАМО - 15 июл. На территории Московской области за прошедшие сутки специалисты зафиксировали десять пожаров, для их тушения привлекалось более 90 человек, сообщается на официальном сайте регионального главка МЧС РФ.

«Пожаров – 10. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 93 человека, 31 единица техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 27 раз, при этом были спасены 28 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.