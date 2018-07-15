РИАМО - 15 июл. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается жаркая погода с кратковременными ливневыми дождями, температура воздуха будет достигать плюс 28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Предстоящим воскресным днем погода будет носить по-настоящему летний характер: жаркая погода в совокупности с кратковременными ливневыми дождями, местами сопровождающимися грозами.

«Сегодня, 15 июля, при переменной облачности и восточном умеренном ветре температура воздуха повысится до отметок 26-28 градусов в Москве и до 23-28 по области», - говорится в сообщении.

Такое сочетание внешних факторов является по влиянию на организм нагрузочными и оказывает раздражающее действие, что может проявляться общим недомоганием или выраженными симптомами ухудшения самочувствия. В группе риска прежде всего люди с сосудистыми нарушениями, перенесшие инфаркт миокарда или инсульт, гипотоники и гипертоники.

С негативными проявлениями погодообусловленных обострений поможет справиться прием контрастного душа или общих ванн с растительными добавками (хвойный экстракт, мелисса, морская соль), температура воды при этом должна быть не выше 37 градусов, продолжительность ванны - 15 минут.