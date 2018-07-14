РИАМО – 14 июл. Матч сборных Бельгии и Англии в Санкт-Петербурге посетили свыше 64 тысяч зрителей, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства ТурСтат.

Бельгия обыграла сборную Англии со счетом 2:0, заняв третье место на ЧМ-2018 по футболу в России.

«Санкт-Петербург с 64 тысячами зрителей в среднем за матч занял первое место по числу зрителей матчей ЧМ-2018 впереди Москвы (62,6 тысячи), Сочи (44 тысяч) и Нижний Новгород (42,7 тысячи). Матч Бельгия - Англия 14 июля увидели 64406 зрителей», - говорится в сообщении.

По общей посещаемости Санкт-Петербург стал вторым среди городов-организаторов ЧМ-2018 после Москвы.

Самым посещаемым на стадионе Санкт-Петербурга стал матч между сборными России и Египта 23 июня, которые увидели 64,468 тысячи зрителей при 100% заполняемости стадиона. Такое же число зрителей было еще на трех матчах.

Cамым малопосещаемым матчем в Санкт-Петербурге стал матч сборных Марокко и Ирана 15 июня, когда на стадионе было 62,548 тысячи зрителей при 97% заполняемости арены.