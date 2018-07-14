РИАМО - 14 июл. С 16 июля до 16 октября изменится режим работы станции метро Москвы «Багратионовская», ее западный вестибюль откроется после реконструкции, а восточный — закроется на ремонт, для продолжения реконструкции изменится и режим работы платформы, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Поезда модели «Русич», следующие в центр, не будут открывать двери первых двух вагонов для посадки и высадки пассажиров. Новые поезда «Москва», следующие в ту же сторону, не будут открывать двери первых трех вагонов», - отмечается в материале.

Поезда модели «Русич», следующие из центра, не будут открывать двери последних двух вагонов для посадки и высадки пассажиров. Новые поезда «Москва» следующие в ту же сторону, не будут открывать двери последних трех вагонов. Разница в количестве открываемых дверей в поездах «Русич» и «Москва» на станции «Багратионовская» связана с неодинаковой длиной вагонов. При этом пассажирам поездов нового поколения будет комфортнее за счет сквозного прохода через весь состав.

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена будут дежурить на станциях «Багратионовская» и «Фили». Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

«Приносим извинения за временные неудобства и просим быть внимательными при планировании поездок. Актуальный график ремонтных работ на станциях метро размещен на официальном сайте метрополитена», - заключается в материале.