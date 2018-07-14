РИАМО – 14 июл. Сборная Бельгии выиграла команду Англии в матче за третье место на чемпионате мира по футболу со счетом 2:0, сообщает в субботу Газета.ru.

«На 4 минуте – гол! Бельгия забивает быстрый мяч! Лукаку (бельгийский футболист - ред.) завладел мячом в центре поля, отдал его на Шадли (полузащитник сборной Бельгии – ред.), а тот здорово навесил в штрафную — и Менье (защитник – ред.) с нескольких метров расстрелял вратаря! 1:0», - говорится в сообщении.

Второй гол на 82 минуте матча в ворота сборной Англии забил полузащитник сборной Бельгии Эден Азар.

«Де Брейне (атакующий полузащитник – ред.) выдал отличную передачу на Азара, который вырвался вперед защитника и пробил точно в левый нижний угол! 2:0», - отмечается в материале.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии.