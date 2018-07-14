РИАМО - 14 июл. Свыше 100 человек посетили ситуационный центр ЦОДД в рамках Дня московского транспорта, посетителям провели экскурсию и ответили на все интересующие вопросы, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ведомства.

«Более 100 человек посетили ситуционный центр ЦОДД в рамках Дня московского транспорта. Горожане посмотрели, как работают его сотрудники, узнали, что такое интеллектуальная транспортная система, почему возникают заторы на дорогах, как управляют светофорами, какой вуз нужно закончить, чтобы оказаться в рядах сотрудников центра и многое другое», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что гостям центра также показали познавательные видеосюжеты о московском транспорте.

Столица отмечает День московского транспорта в субботу, празднования проходят в парке Победы на Поклонной горе, «Сокольниках» и ВДНХ, а также на улицах города.