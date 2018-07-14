РИАМО - 14 июл. Новый парк площадью в 10 гектаров появится в микрорайоне Подрезково в подмосковных Химках, здесь оборудуют новые детские и спортивные площадки, тренажеры, а также кафе и велодорожки, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Работы по обустройству новой и современной зоны отдыха ведутся в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Строительство парка находится на личном контроле главы городского округа Дмитрия Волошина.

«Территория парка будет поделена на две зоны, одна из которых будет состоять из зеленого массива, велодорожек и зоны барбекю, а вторая – из двух детских, спортивной и тренажерных площадок. Также на территории парка расположится кафе, смотровая площадка, фестивальная площадь, комната матери и ребенка, туалеты, будет работать охрана», - говорится в сообщении.

Волошин отметил, что во всех микрорайонах Химок теперь есть своя зона притяжения для отдыха. Работы по созданию парка в Подрезкове выполнены уже на 60%. На 10 гектаров расположатся: две детские площадки, спортивная и тренажерная, кафе, комната матери и ребенка, велодорожки, зона барбекю и смотровая площадка, 150 лавочек, почти 400 фонарей.

В рамках реализации программы губернатора Московской области за пять лет на месте пустырей в Химках были созданы и реконструированы 18 зон отдыха: парки и скверы во всех микрорайонах, а также набережные вблизи Канала имени Москвы и Бутаковского залива. Кроме того, в этом году открылась вторая часть парка «Два берега». В этом году помимо открытия зоны отдыха в Подрезково на территории Химок планируется постройка шести «Именных скверов», уникальных по ландшафту и архитектуре.