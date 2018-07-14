РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска на стене многоэтажного дома под окном квартиры поселился рой пчел, жители ищут пчеловода, который бы смог их забрать, сообщил «РИАМО в Подольске» житель квартиры, возле которой поселились насекомые.

«В микрорайоне Кузнечики на улице Академика Доллежаля, 42, поселились домашние медоносные пчелы, вероятно, улетели с чьей-то пасеки после роения. Надеюсь найти пчеловода, чтоб их забрал, пока они не погибли от голода», - сказал житель квартиры.

Роение — это размножение пчелиных семей путем отделения от материнской семьи половины пчел с маткой и трутнями, исторически сложившийся способ размножения и расселения пчелиных семей.