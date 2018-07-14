РИАМО - 14 июл. Индийская газета The Economic Times провела свое исследование, в котором выяснила, почему мировое первенство в России проходит с таким успехом, она назвала три главных фактора хорошего проведения мундиаля, сообщает Газета.ru.

«Во-первых, <…> Россия проделала большую работу в плане логистики, обеспечив максимальный комфорт англоговорящим гостям. В частности, отмечались доступные «английские брошюры». При этом наибольшую помощь россиянам в триумфе организации ЧМ-2018 оказали испаноязычные болельщики, привнесшие в Россию «атмосферу радости и веселья», - говорится в сообщении.

Вторая причина состоит в том, что организаторы ЧМ-2018 предоставили фанатам бесплатный транспорт, которым можно пользоваться при наличии билета на игру. Это существенно снизило расходы иностранцев в России. Не менее успешным действием организаторов называется и «таможенная работа». Фанатов привлек в Россию тот факт, что не нужно было получать визу, если имеется паспорт болельщика – Fan ID.

«Говоря о третьей причине, авторы выделяют неожиданные исходы матчей. Отмечается победа сборных Мексики и Южной Кореи над действующим чемпионом мира – Германией, а также яркая игра аутсайдеров и слабое выступление фаворитов», - уточняется в материале.

Менее глобальные, но более интересные моменты, приведшие Россию к успеху – это гостеприимные россияне и Красная площадь. Русские показали «невероятное дружелюбие», благодаря которому гости наслаждались проведенным в России временем.

А самым популярным местом среди иностранцев стала Красная площадь, где болельщики организовывали стихийные фан-зоны и любовались Кремлем. При этом фанаты оценили, что в центре Москвы удобно расположены многочисленные кафе и рестораны, студии крупнейших телевизионных каналов.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче в субботу за третье место идет игра сборных Бельгии и Англии. Бельгийцы после первого тайма ведут в счете 1:0.