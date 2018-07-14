РИАМО - 14 июл. В столице прошел международный турнир по футболу Суперкубок легенд, в финальной встрече сборная России победила итальянцев, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве впервые прошел Суперкубок легенд - международный турнир по футболу. В нем приняли участие восемь сборных - Германии, Португалии, Италии, Франции, Америки, Китая, России и команда звезд. Турнир прошел под девизом «Герои прошлого, легенды настоящего», - говорится в сообщении.

Зрители увидели игру чемпионов мира и Европы. На поле вышли Франческо Тотти, Кафу, Дмитрий Аленичев, Роман Широков, Хавьер Дзанетти, Христо Стоичков, Паоло Мальдини, Лоран Блан, Луиджи Ди Бьяджо, Кристоф Дюгари, Эрнан Креспо, Яри Литманен, Ривальдо и другие легендарные футболисты.

«В финальном поединке встретились Россия и Италия. Заветный трофей получили хозяева турнира, обыграв соперника со счетом 7:6. Команда Португалии завоевала бронзу в матче за третье месте против сборной звезд (7:5)», - уточняется на сайте.

Также во время турнира прошли мастер-классы и автограф-сессии со звездами футбола и турнир «Преемственность поколений» с участием команд воспитанников детских домов.

Лучшим игроком турнира признали Тотти. Из вратарей выделился португалец Паулу Сантуш. Самым результативным бомбардиром Суперкубка легенд стал немецкий нападающий Какау, забивший десять мячей. А награду за вклад в развитие футбола получил чемпион мира 1998 года французский защитник Лоран Блан.