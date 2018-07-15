РИАМО – 15 июл. Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 пройдет на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, за кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии.

На финальный матч на столичный стадион «Лужники» могут прийти порядка 15 тысяч зарубежных болельщиков.

Финал также посетит президент России Владимир Путин, который примет участие в награждении победителя чемпионата.

Планируется, что матч посетят президенты Французской Республики, Республики Хорватия, Республики Абхазия, Республики Армения, Республики Беларусь, эмир Государства Катар, премьер-министр Венгрии и другие высокопоставленные гости.

В столице из-за игры французов с хорватами перекрыли движение на улице Ильинка от Красной площади до Старой площади до 23:59 воскресенья. Также движение автомобилей перекрыли на улице Петровка – будет ограничено движение от Копьевского переулка до Театрального проезда до 03:00 воскресенья.

Москва занимает первое место по посещаемости матчей и заполняемости стадионов ЧМ-2018.

Одиннадцать матчей ЧМ-2018 в Москве посетили 689 016 человек, по 62 638 человек в среднем за матч, а все матчи ЧМ - более 2,889 миллиона человек, в среднем 46,6 тысячи зрителей за матч.