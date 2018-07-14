РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В администрации Подольска 26 июля члены общественной палаты горокруга проведут очередной прием граждан, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Члены общественной палаты городского округа Подольск 26 июля 2018 года с 16:00 до 18:00 проведут прием населения в помещении общественной палаты (вход со стороны концертного зала администрации)», – говор.ится в сообщении.

Прием жителей будет проходить по адресу: улица Кирова, дом №4. Узнать подробную информацию и записаться на мероприятие можно по телефону: 8(496)755-57-70. При себе необходимо иметь паспорт.