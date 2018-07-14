РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В доме микрорайона Климовск подмосковного Подольска, где отключили газ из-за обрушения облицовки стены, возобновили его подачу, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник филиала «Подольскмежрайгаз» Климовской РЭС.

В доме №49, корпус 2, на улице Симферопольская в микрорайоне Климовск 11 июля отключили газ из-за обрушения кирпичной облицовки, УК «Пик-Комфорт» обещала возобновить газоснабжение к 13 июля. В связи с отслоением облицовочного кирпича фасада здания появился риск повреждения магистрального газопровода. На основании экспертизы было принято решение о частичном демонтаже кирпичной облицовки, ее укреплении и монтаже. Позже выяснилось, что УК не предоставила договор на внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, акт на вентиляционные каналы.

«Газ дали в квартиры дома на улице Симферопольская, дом №49, корпус 2, 13 июля в 21:55», - сказал сотрудник.

По его словам, газ дали всем, кто находился в момент подключения дома. Остальные жители могут обратиться в свою УК, чтобы узнать, как возобновить подачу газа.