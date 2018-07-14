РИАМО - 14 июл. Автомобилистам столицы посоветовали по возможности пересесть на общественный транспорт из-за грозы, града и сильного ветра в субботу, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Во второй половине дня в субботу в столице ожидается гроза с дождем, градом и порывами ветра до 17 метров в секунду.

«Будьте осторожны. Пользуйтесь городским транспортом, при необходимости использовать автомобиль будьте предельно внимательны и аккуратны, соблюдайте скоростной режим», - говорится в сообщении.

Также автолюбителям рекомендовали не парковаться вблизи деревьев и шатких конструкций.