РИАМО - 14 июл. На территории Москоской области досрочно введены в эксплуатацию участки трассы А-108 «Московское большое кольцо» общей длиной 35 километров после ремонта, сообщается на сайте Росавтодора.

«Подведомственное Росавтодору ФКУ «Центравтомагистраль» досрочно ввело в эксплуатацию 35 километров федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо» после проведения ремонтных работ», - говорится в сообщении.

Речь идет о четырех отрезках дороги А-108 в Московской области: от 0 до 8 километра участка от Каширского до Симферопольского шоссе, 28-35 километр и 4-14 километр участка от Рязанского до Каширского шоссе, 2-12 километр участка от Волоколамского до Ленинградского шоссе.

«Комплекс ремонтных работ включал восстановление верхнего слоя покрытия автодороги, а также пересечений и примыканий, укрепление обочин и нанесение разметки. На участке со 2 по 12 километр между Волоколамским и Ленинградским шоссе дорожники обустроили шумовые полосы, привлекающие дополнительное внимание водителей на подъезде к пешеходным переходам», - уточняется на сайте.

Еще на 7 километрах трассы А-108 (с 49 по 56 километр участка от Ленинградского до Дмитровского шоссе) было выполнено устройство слоев износа. Такие работы помогают решить проблему преждевременного истирания дорожного полотна, образования трещин и колейности, а также улучшить сцепные свойства покрытия.

Всего в 2018 году ФКУ «Центравтомагистраль» отремонтирует 140 километров федеральных трасс Московской, Владимирской и Калужской областей. Устройство защитных слоев износа запланировано на 173 километрах федеральных автодорог Подмосковья.