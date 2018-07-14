РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. В подмосковных Люберцах в субботу на мастер-классе по гиревому спорту показали правильную технику выполнения упражнений, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорта» Московской области Сергей Агаджанян.

«Общественное движение «Русский характер» и «РосМолСпорт» Московской области при поддержке спорткомитета Люберец провели мастер-класс по армейскому комплексу вольных упражнений и гиревому спорту в парке «Наташинские пруды». Мы показали, как правильно делать рывок и толчок пудовой гирей и технику выполнения упражнений с гирей на все группы мышц», - сказал Агаджанян.

Он добавил, что провел спортивное мероприятие начальник по физподготовке полка химзащиты лидер общественных организаций Евгений Дмитриев. Ему ассистировали Сергей Чуприна, Александр Сметанин и Агаджанян.