РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В Нескучном парке в подмосковном Подольске вечером по вторникам все желающие смогут заниматься фитнесом, сообщается в группе «ZUMBA® fitness Подольск с Юлией ЧередниченкоZIN™» в соцсети «ВКонтакте».

«Летом проводим время с пользой для тела и души. Каждый вторник в 19:00 ждем всех любителей программы Zumba Fitness в Нескучном парке на улице Февральская, 65. Вход свободный. Одежда и обувь спортивная, с собой нужно взять питьевую воду. Занятия проходят при любой погоде кроме грозы и шторма», - говорится в сообщении.

Зумба - это танцевальная фитнес-программа для всех уровней подготовки, основанная на хореографии популярных латиноамериканских направлений под захватывающие ритмы сальсы и реггетона, которые составляют основу динамичной, захватывающей, зажигательной и эффективной фитнес-системы.