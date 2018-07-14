РИАМО - 14 июл. С 16 по 26 августа на ВДНХ в столице пройдет V Московский международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства, на нем можно будет увидеть дизайнерские сады, фонтаны, экзотические растения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Дизайнерские сады, фонтаны, экзотические растения и композиции с цветами и фруктами — все это можно будет увидеть на главной выставке страны. С 16 по 26 августа здесь пройдет V Московский международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства «Сады и люди на ВДНХ», - говорится в сообщении.

Для гостей подготовили ежедневные экскурсии с известными дизайнерами и авторами садов, выставки коллекций многолетников, «Зеленый лекторий» и развлекательную программу.

Посетители смогут оценить около 30 садов - лучшие проекты из порядка 100 работ, присланных на конкурс ландшафтных дизайнеров из России и других стран. В этом году темой стала «Игра в саду». Победителей в четырех номинациях - «Большой сад», «Малый сад», «Ландшафтный арт-объект» и «Сады начинающих» - определит международное жюри во главе со знаменитым британским садовым дизайнером Энди Стедженом.

Экскурсии по выставке садов будут проходить каждые два часа. Особенно эффектными станут прогулки в вечернее время, когда заработает художественная подсветка. Также гости увидят фонтаны-шутихи и водоем с экзотическими растениями.

В «Зеленом лектории» звезды ландшафтного искусства поделятся опытом по проектированию и строительству садов, на площадке «Огород в городе» расскажут о вертикальном озеленении и современных возможностях по выращиванию овощей на балконе и в городском дворе. Участники проекта «Букетный бум» смогут сделать гастрономический букет или приобрести оригинальные композиции из овощей и фруктов.

Впервые на фестивале откроется выставка «Цветочная палитра», где покажут коллекции многолетников от российских селекционеров.

Юные посетители отправятся на мастер-класс «Сад в плошке», поучаствуют в творческих конкурсах и викторинах.

Кроме того, на фестивале можно будет приобрести садовый инструмент, дизайнерскую одежду для работы в саду и новые сорта растений из лучших питомников России.