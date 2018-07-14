РИАМО - 14 июл. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» днем в субботу отменили и задержали порядка 40 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержали десять рейсов, семь отменили, в «Домодедове» десять рейсов задержано, в «Шереметьеве» задержали 12 рейсов.

Данных по отменам и задержкам в подмосковном аэропорту «Жуковский» нет.

В субботу в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность и тепло, температура воздуха прогреется до 28 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

В Москве и Подмосковье объявили штормовое предупреждение на субботу из-за сильного дождя, грозы, града и порывов ветра до 17 метров в секунду.