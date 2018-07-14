РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 июл. В парке имени Виктора Талалихина в подмосковном Подольске в субботу в 17:00 начнет работать сферический кинотеатр «Планетарий», сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих бесплатно посетить сферический кинотеатр «Планетарий». Сегодня (14 июля - ред.) с 17:00 до 21:00 в парке имени Виктора Талалихина», - говорится в сообщении.

Показ организовали компания «Ростелеком» и ГАУ МО «Мособлкино» при поддержке администрации горокруга Подольск. Родители и дети смогут увидеть мир научной реальности, познакомиться с планетами, звездами, созвездиями, затмениями и другими тайнами Вселенной.