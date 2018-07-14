РИАМО – 14 июл. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 60-летим юбилеем народного художника России Сергея Андрияку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваш редкий художественный дар, яркая индивидуальность воплотились в уникальные произведения искусства – мозаики, витражи и офорты, прекрасную акварельную живопись», – говорится в поздравительной телеграмме.

Он добавил, что художник умеет на мгновение остановить время, очень точно передать красоту природы, особое очарование старинных российских городов, величие памятников русского зодчества.

Андрияка - советский и российский художник-акварелист и педагог, народный художник Российской Федерации, действительный член Российской академии художеств. Основатель и руководитель Школы акварели собственного имени, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.