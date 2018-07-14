РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. В микрорайоне Самолет Люберец в субботу прошел конкурс рисунков на асфальте на детском празднике «День обмена игрушками», победители получили подарки, сообщила «РИАМО в Люберцах» организатор мероприятия Диана Соколова.

«Я - мама в декрете. У нас в микрорайоне Самолет мало проходит детских праздников, и я на общественных началах решила провести мероприятие «День обмена игрушками». В его рамках прошли конкурсы, в том числе дети соревновались в конкурсе рисунков на асфальте. Победители получили вкусные подарки», - сказала Соколова.

Она отметила, что дети обменялись игрушками и пазлами, играли вместе. Они также участвовали в спортивных эстафетах. Всех гостей праздника угостили пиццей.

В конце праздника организаторы провели розыгрыш. Среди призов - самокаты, сертификаты в развивающие центры.