РИАМО - 14 июл. Президент России Владимир Путин 15 июля посетит финал чемпионата мира по футболу на столичном стадионе «Лужники», сообщается на сайте Кремля.

«15 июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдет на стадионе «Лужники». Также глава государства примет участие в награждении победителя чемпионата», - говорится в сообщении.

Планируется, что финальный матч посетят президенты Французской Республики, Республики Хорватия, Республики Абхазия, Республики Армения, Республики Беларусь, эмир Государства Катар, премьер-министр Венгрии и другие высокопоставленные гости.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.