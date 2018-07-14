РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 июл. Мастер-классы и лекции прошли в подмосковном Королеве на семейном фестивале в субботу, посетить площадку можно до 19:00, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В субботу в Королеве проходит семейный фестиваль, в рамках которого состоялись семейный забег, мастер-классы и лекции.

«Мы ожидаем на нашей площадке сегодня (14 июля - ред.) порядка 3 тысяч человек. Уже прошли несколько мастер-классов для детей, лекции для родителей и семейный забег. Праздник продлится до 19:00», - сказала одна из организаторов фестиваля.

В рамках фестиваля также пройдет семейный марш, спортивные мастер-классы. На площадке участников ждут настольные игры, салон красоты для детей, развивающие занятия и многое другое.