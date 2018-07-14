РИАМО - 14 июл. В деревне городского округа Чехов загорелся дачный дом, в тушении пожара принимали участие 10 человек, возгорание удалось ликвидировать, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

В субботу в 4:33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Чехов, деревня Прохорово.

«В 12:23 - ликвидация пожара. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 10 человек», - говорится в сообщении.