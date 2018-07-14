РИАМО - 14 июл. Благодаря высококачественному звуковому оборудованию посетители парка «Зарядье» в Москве смогут слышать выступления, которые будут проходить в концертном зале, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Парк сегодня полностью интегрирован с концертным залом. У нас одновременно выступления, которые проходят в зале, 2 тысячи человек смогут слушать внутри зала, еще 2 тысячи человек смогут слушать на амфитеатре. Все оборудование в «Зарядье», те звуковые приборы, которые там есть, колонки, очень высококачественные. Фактически, человек, находясь в парке, может слушать концерт, который проходит в зале, причем на высоком уровне», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что также в парке планируется появление выдвижного экрана, который будет располагаться на сцене перед амфитеатром.

По его словам, открытие концертного зала в парке «Зарядье» для посетителей состоится 8 сентября.

Ландшафтный парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября 2017 года. Он стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки. Крупнейшая парковая зона площадью 10,2 гектара с инновационной «начинкой» стала центром притяжения для жителей и гостей столицы.