РИАМО - 14 июл. Общественную зону благоустраивают вблизи станции метро «Рассказовка» столичного метро, для пассажиров установят удобные остановки для пересадки на наземный городской транспорт, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На станции «Рассказовка», так как она будет конечная, то мы на станции делаем хорошую общественную зону. Будут сделаны красивые цветники, будут удобные улучшенные остановки для того, чтобы люди могли ждать, когда подъедет наземный городской транспорт. Плюс мы сейчас смотрим благоустройство прилегающей территории», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что станция «Рассказовка» полностью готова к эксплуатации. Новый участок Калининско‑Солнцевской линии планируют открыть для пассажиров уже в конце лета.

Запуск движения по участку от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» позволит почти 600 тысячам москвичей сократить время на поездку в центр города до 45 минут.