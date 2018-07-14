РИАМО - 14 июл. Южный вестибюль станции «Орехово» Замоскворецкой линии Московского метрополитена будет закрываться для ремонта в пассажирской зоне ежедневно с 22:00 до открытия метрополитена на следующий день до 1 августа 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Выйти в город и зайти на станцию в указанное время можно будет, воспользовавшись ее северным вестибюлем (выход к улице Баженова). Работа южного вестибюля станции «Орехово» в обычном режиме возобновится 2 августа с открытием станции», - говорится в сообщении.

Метро принесло извинения за временные неудобства и попросило быть внимательными при планировании поездок.

«Актуальный график ремонтных работ на станциях метро размещен на официальном сайте», - заключается в материале.