РИАМО - 14 июл. В сентябре может состояться технический пуск трех новых станций Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Станции уже полностью готовы. Единственное, что станция «Столбово» должна быть в связке со станцией «Улица Новаторов», Коммунарка, она очень большая по объему и ее очень трудно увязать. Остальные станции, все три, уже в высокой степени готовности и буквально в сентябре, думаю, возможен технический пуск этих станций», - сказал Хуснуллин.

Сокольническую линию метро продлевают от «Саларьева» до Коммунарки параллельно трассе Солнцево – Бутово – Видное.

Ранее руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщил, что в Троицком и Новомосковском округах столицы построят около 20 новых станций метро, длина подземки в ТиНАО таким образом увеличится на 70 километров.

На базе станции «Столбово» появится крупный транспортно-пересадочный узел. Он объединит две линии метро – Сокольническую и новую ветку, которая пройдет от Московского центрального кольца (МЦК). После 2022 года от «Столбова» протянут линию до Троицка.