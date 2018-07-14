РИАМО - 14 июл. Во второй половине дня в субботу в столице ожидается гроза с дождем и порывами ветра до 17 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, 14 июля c 14:30 до 21:00 местами в Москве ожидается гроза, дождь, местами сильный, град, порывы ветра 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При сильном ветре спасатели рекомендуют пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автомобиль советуют парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«При грозе: управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», - уточняется в материале.

Также во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить.