РИАМО - 14 июл. Для проведения ремонта в пассажирской зоне изменили режим работы станций метро Москвы «Марьино» и «Люблино», на указанных станциях в выходные и в вечернее время по будням будут закрыты по одному вестибюлю, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«С 22:00 13 июля до открытия метрополитена 16 июля будут закрыты северные вестибюли станций «Марьино» и «Люблино». Указанные вестибюли также будут закрываться ежедневно с 22:00 и до открытия метрополитена на следующий день с 16 до 20 июля 2018 года. С 22:00 20 июля до открытия метрополитена 23 июля будут закрыты южные вестибюли станций «Марьино» и «Люблино», - говорится в сообщении.

Южный вестибюль станции «Марьино» также будет закрываться ежедневно с 22:00 и до открытия метрополитена на следующий день с 23 до 27 июля 2018 года, а южный вестибюль станции «Люблино» – с 23 до 27, а также 30 и 31 июля 2018 года.

На всех указанных станциях для входа и выхода пассажиры смогут использовать вестибюли, противоположные закрытым.

«Для этих работ специально были выбраны поздние вечера и выходные дни, когда пассажиропоток на станциях минимален. Приносим извинения за временные неудобства и просим пассажиров быть внимательными при планировании поездок. Актуальный график ремонтных работ на станциях метро можно найти на официальном сайте метрополитена», - добавляется в материале.