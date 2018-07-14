РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 июл. В Центральном парке подмосковных Люберец провели фестиваль сладостей, в конце мероприятия детям раздали бесплатное мороженое, сообщила «РИАМО в Люберцах» заместитель руководителя местного сообщества «Мама оффлайн» Наталья Муравьева.

«Сегодня (14 июля - ред.) в Центральном парке Люберец прошел второй фестиваль сладостей, организованный сообществом «Мама оффлайн». В конце праздника детям раздали бесплатное мороженое», - сказала Муравьева.

Также на празднике провели розыгрыш сладостей и сертификатов в салон красоты и парк аттракционов. Прошел праздничный концерт, работали фотозоны. Аниматоры провели мастер-класс по раскрашиванию имбирных пряников.

Сообщество «Мама оффлайн» образовалось в Люберцах в октябре 2013 года. Неравнодушные мамы города выступают за живое общение и обмен опытом. Они постоянно организуют семейные фестивали и праздники, принимают участие во всех крупных мероприятиях Люберец.