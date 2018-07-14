РИАМО – 14 июл. Посол чемпионата мира по футболу - 2018 Виктория Лопырева считает, что организация чемпионата мира по футболу в Москве стала идеальным примером для проведения следующих международных соревнований в других городах мира, сообщает ТАСС.

«Буквально вчера вела диалог с представителями Катара, где через четыре года пройдет чемпионат мира по футболу, и то, что произошло в Москве - это беспрецедентно, это идеальный кейс для того, чтобы показать, как город должен принимать мировое событие. Все организовано на высочайшем уровне, все об этом говорят», - сказала Лопырева.

Ранее генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года (глава оргкомитета турнира) Хасан аль-Тавади сообщал, что Катар учтет опыт России при разработке программы гостеприимства на чемпионате мира по футболу 2022 года.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.