РИАМО - 14 июл. Более 150 парковочных мест организуют на двух улицах в Восточном округе Москвы благодаря изменению схемы движения, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «ЦОДД».

«С 15 июля будет введено одностороннее движение на участке 9-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта в сторону улицы Металлургов (будет организовано 27 парковочных мест) и на 11-м проспекте Новогиреева в направлении от улицы Металлургов в сторону Зеленого проспекта (будет организовано 134 парковочных места)», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что с 15 июля также будет введено двустороннее движение на участке улицы Мартеновская от улицы Металлургов до Федеративного проспекта. Новая схема улучшит связность района.

«Просим водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», - заключается в материале.