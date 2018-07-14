РИАМО - 14 июл. Власти Москвы планируют в течение года подготовить проект продления Сокольнической линии метро до станции с рабочим названием «Новомосковская», кроме новой станции планируется построить депо, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы определились с земельными участками. Мы сейчас готовим градостроительную документацию для проведения публичных слушаний. Кроме еще самой станции, мы там построим дополнительно депо. Я думаю, что мы граддокументацию в течение года отработает, дальше нормативный срок строительства такой станции порядка 5-6 лет. Будем стараться построить раньше», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что после завершения строительства «Новомосковской» станции метро расстояние между конечными станциями Сокольнической и Бутовской линий составит около 1,5 километров.

Станция с рабочим названием «Новомосковская» расположится после станции «Столбово».

Новая конечная станция «Столбово» будет пересадочной со станцией проектируемой линии метро «Улица Новаторов – Столбово».

Проект продления Сокольнической линии метро предусматривает сооружение нового участка протяженностью 12,4 километра от станции «Саларьево» до административно-делового центра «Коммунарка» с четырьмя станциями.