РИАМО - 14 июл. В подмосковном Серпухове планируется строительство крытой ледовой арены на территории стадиона «Старт», сообщается на сайте администрации города.

Правительством Подмосковья вынесено решение о включении в государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-21 годы работ по возведению крытой ледовой арены на территории городского округа Серпухов.

«Новый спортивный объект разместится на территории стадиона «Старт». Современная ледовая площадка будет предназначена для проведения круглогодичных занятий и соревнований по хоккею с шайбой и катания на коньках», - говорится в сообщении.

Дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры муниципалитета позволит все больше людей вовлекать в занятия физической культурой и спортом и увеличивать результативность местных спортсменов.