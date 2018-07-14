РИАМО – 14 июл. Полицейские выявили более 60 правонарушений на АЗС в Москве и Подмосковье, в настоящее время взята под контроль информацию о массовом недоливе бензина потребителям, сообщает ТАСС.

Полицейскими только в Московском регионе с 6 по 11 июля были организованы проверки АЗС, в ходе которых проведено более 440 проверочных закупок.

«Выявлено 60 административных правонарушений, в том числе связанных с обманом потребителей», - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что собранные материалы проверки направлены в Росстандарт, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и МЧС.

По ее словам, руководством МВД России взята под контроль работа по проверке опубликованной в СМИ информации о массовом недоливе топлива на АЗС.

Ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) во время проведенного ими эксперимента, выявили недолив топлива в 76% случаев. Нарушения были обнаружены на АЗС, как федеральных, так и региональных сетей.