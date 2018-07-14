РИАМО - 14 июл. К Москве с юга приближается гроза, она уже отметилась в южных районах Подмосковья, сообщается на сайте «Метеовести».

«К столице с юга со скоростью около 10 километров в час приближается грозовой фронт. Первые очаги гроз уже отметились в южных районах Подмосковья. В течение ближайшего часа-двух грозы с дождями ливневого характера и с порывистым ветром ожидаются на юге новой Москвы», - говорится в сообщении.

Еще примерно через час очаги ненастья дойдут и до центральных районов столицы.

МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильных порывах ветра до 15 метров в секунду в субботу.