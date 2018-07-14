РИАМО - 14 июл. В Москве в конце 2019 года - начале 2020 года планируется открытие перехода между станциями Большой кольцевой линии «Петровский парк» и столичного метро «Динамо», сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Переход между «Динамо» и «Петровским парком», я думаю, что заработает где-то в конце 2019 года - начале 2020», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что строительство перехода является сложным, так как данные станции работают.

Пять станций Большой кольцевой линии метро «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» открыли 26 февраля 2018 года. Строительство новой кольцевой линии столичного метро протяженностью около 70 километров с 31 станцией планируется завершить к концу 2022 года.