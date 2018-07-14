РИАМО – 14 июл. Следователи просят заключить под стражу москвичку, которая подозревается в краже более 22 миллионов рублей из номера столичного отеля Marriott, сообщает РИА Новости.

«Материал об изменении меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу в отношении Сентюриной поступил в суд. Судебное заседание назначено на 18 июля в 12:00», - сказал пресс-секретарь Пресненского суд Москвы Алексей Черников.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный проник в гостиничный номер отеля, вскрыл сейф и совершил кражу 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Деньги украли из номера депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, а в совершении преступления подозревается его знакомая.